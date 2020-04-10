У экс-депутата Рады начался обыск по делу о поджоге офиса партии Януковича

У бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Черновол начался обыск по делу о поджоге в 2014 году офиса «Партии регионов» экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом в пятницу, 10 апреля, пишет «Страна.ua».

Об обысках сообщила в социальных сетях сама Черновол и опубликовала соответствующее решение суда. В документе говорится, что 18 февраля 2014 года она вместе с группой лиц «причинила смерть» Владимиру Захарову с помощью поджога здания бутылками с горючей жидкостью. Это случилось в Киеве по адресу, где находился офис «Партии регионов». «Приехал ко мне спецназ по делу Майдана», — отметила сама Черновол.

Материалы по теме Палата чудаков Уголовное, скандальное и фейковое прошлое депутатов Верховной Рады

Евромайданом называют массовые акции протеста в Киеве и других городах Украины и конце 2013 — начале 2014 годов. Они закончились столкновениями с ОМОНом, сменой власти и бегством из страны Януковича.

Татьяна Черновол — журналистка и активистка, экс-депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт». В декабре 2019 года она с автоматом в руках призывала украинцев выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве перед встречей «нормандской четверки».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!