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Украинский политик с автоматом в руках призвала выйти на Майдан

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Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол записала видео, в котором с автоматом в руках призвала украинцев выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве перед встречей «нормандской четверки». Видеоролик доступен в YouTube.

По ее словам, Украина сегодня крепко стоит на ногах и успешно борется. Тем не менее Черновол призвала жителей продолжать борьбу против мирного урегулирования конфликта в Донбассе даже и в том случае, если это окажется безнадежным делом.

«Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет», — сказала экс-депутат. На кадрах видно, что после произнесения фразы Черновол берет в руки автомат и перезаряжает его.

4 декабря три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина» — призвали жителей Украины выйти 8 декабря на акцию протеста в Киеве накануне встречи в «нормандском формате». Лидеры оппозиции заявили, что они желают напомнить действующему руководству страны о «"красных линиях" — требованиях украинского народа, которые власть не может игнорировать».

Ранее три фракции Верховной Рады, выступившие организаторами митинга на Майдане, заблокировали трибуну парламента и предъявили свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки». Свои требования депутаты назвали «красными линиями», пересечение которых «нанесет непоправимый ущерб Украине».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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