Украинский политик с автоматом в руках призвала выйти на Майдан

Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол записала видео, в котором с автоматом в руках призвала украинцев выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве перед встречей «нормандской четверки». Видеоролик доступен в YouTube.

По ее словам, Украина сегодня крепко стоит на ногах и успешно борется. Тем не менее Черновол призвала жителей продолжать борьбу против мирного урегулирования конфликта в Донбассе даже и в том случае, если это окажется безнадежным делом.

Материалы по теме «Не для того они кровь проливали» Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы

«Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет», — сказала экс-депутат. На кадрах видно, что после произнесения фразы Черновол берет в руки автомат и перезаряжает его.

4 декабря три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина» — призвали жителей Украины выйти 8 декабря на акцию протеста в Киеве накануне встречи в «нормандском формате». Лидеры оппозиции заявили, что они желают напомнить действующему руководству страны о «"красных линиях" — требованиях украинского народа, которые власть не может игнорировать».

Ранее три фракции Верховной Рады, выступившие организаторами митинга на Майдане, заблокировали трибуну парламента и предъявили свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки». Свои требования депутаты назвали «красными линиями», пересечение которых «нанесет непоправимый ущерб Украине».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru