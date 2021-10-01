Украинский депутат обвинила Россию в подсаживании ЕС на «газовый героин»

В условиях рекордного роста цен на газ некоторые европейские страны могут последовать примеру Венгрии и заключить контракт с «Газпромом» на поставку топлива в обход Украины, что сделает их еще более зависимыми от России. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины София Федына в эфире телеканала HTA.

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

По ее словам, пойти по стопам Будапешта могут дружественные России Германия и Сербия, а также Австрия, где размещены дочерние компании «Газпрома». Парламентарий выразила уверенность, что Москва прибегает к шантажу стран Европейского союза (ЕС), чтобы вынудить их подписать более выгодные контракты на фоне грядущего газового кризиса.

«Благодаря и этим соглашениям, и будущему запуску "Северного потока-2" Москва подсаживает всех не просто на газовую иглу, она подсаживает всю Европу на газовый героин», — сказала Федына, обвиняя Москву в корыстных намерениях.

В конце сентября Венгрия подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку газа в обход территории Украины. 1 октября решение вступило в силу, и компания прекратила транзит через территорию Украины. Вместо этого будут задействованы мощности Сербии и Австрии. Соглашение предполагает поставку 4,5 миллиарда кубометров в год.

После этого власти Украины и руководство ОГТС, отвечающего за транзит российского газа через территорию страны, заявили, что контракт угрожает энергетической безопасности Киева и национальной газотранспортной системе.