Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за конфликта по поставкам газа из России

Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызывает посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдярто для донесения своей позиции по газовому контракту Будапешта и «Газпрома». Об этом сообщил пресс-секретарь украинского ведомства Олег Николенко, пишет «РБК-Украина».

По его словам, Ийдярто намерены разъяснить «принципиальную позицию» украинской стороны по газовым поставкам из России. Николенко подчеркнул, что транспортировка российского газа в обход Украины подрывает национальную безопасность страны и энергетическую безопасность Европы.

Он также указал на то, что новое соглашение Венгрии с «Газпромом» наносит серьезный ущерб украинского-венгерским отношениям, и отметил, что Киев предпримет «решительные меры для защиты национальных интересов».

27 сентября «Газпром» подписал с Будапештом долгосрочный контракт на поставку газа. Российская корпорация будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

Сделка вызвала негодование украинских властей. Они заявили, что разочарованы в действиях венгерского правительства и намерены обратиться в Европейскую комиссию для проверки контракта на соответствие европейскому энергетическому законодательству.

В ответ на это глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Киев не вмешиваться в дела Будапешта и отказаться от политизации своих экономических интересов. Кроме того, в венгерское ведомство вызвали посла Украины Любовь Непоп.