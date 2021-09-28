МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за конфликта по поставкам российского газа

Посол Украины был вызван в МИД Венгрии из-за спора по контракту Будапешта с «Газпромом»

Посол Украины был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Венгрии из-за конфликта, вызванного заключенным Будапештом контрактом с «Газпромом» по поставкам российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Венгрии.

27 сентября Газпром подписал с Венгрией долгосрочный контракт на поставку газа. Российская кампания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет, до 2036 года.

Сделка вызвала негодование у украинских властей, которые заявили о разочарованности в действиях венгерского правительства. В МИД Украины заключили, что контракт несет угрозу национальной безопасности страны и наносит ущерб двусторонним отношениям. Также Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию для проверки сделки на соответствие европейскому законодательству в сфере энергетики.