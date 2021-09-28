Глава МИД Украины призвал Венгрию «не раскручивать эмоции»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию «не раскручивать эмоции» в ситуации, возникшей из-за контракта с «Газпромом», передает УНИАН.

«Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями — мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с "Газпромом"», — сказал глава МИД.

По его словам, Будапешт мог бы подписать не менее выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину. «Исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации. Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем», — добавил Кулеба.

Министр призвал искать выход из ситуации, который отвечал бы интересам и Украины, и Венгрии, и Европы. «Я призываю венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции. Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматично», — подчеркнул Кулеба.

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией два долгосрочных контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать 4,5 миллиарда кубометров газа в год: 3,5 миллиарда кубометров будут поступать через Сербию, а миллиард — через Австрию. МИД Украины назвал решение Будапешта недружественным актом в угоду Кремля и пообещал обратиться в Европейскую комиссию.

После этого венгерский МИД вызвал украинского посла. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что решение обратиться в Европейскую комиссию возмутительно после всей помощи, которую Будапешт оказал Киеву.