Договор России и Венгрии о поставках газа в обход Украины вступил в силу

Договор «Газпрома» и Венгрии о поставках газа в обход Украины вступил в силу 1 октября

Договор российской компании «Газпром» и Венгрии о поставках газа в обход Украины до конца 2036 года вступил в силу. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает РИА Новости.

Европейские страны смогут получить российский газ по «Турецкому потоку».

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение 15 лет. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

На Украине возмутились подписанием контракта. Так, в МИД заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии. Позднее директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон заявил, что Киев может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.