Газпром подтвердил продление контракта на поставку российского газа в Молдавию

Газпром» подтвердил продление продление контракта на поставку российского газа в Молдавию на один месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение российской компании.

«Газпром» и «Молдовагаз» подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдовы», — следует из сообщения газового холдинга.

Ранее о продлении контракта на поставку российского газа в Молдавию написал вице-премьер республики и министр инфраструктуры Андрей Спыну.

«Чтобы не ставить под угрозу краткосрочные поставки, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между "Молдовагаз" и "Газпромом" на один месяц. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре», — говорится в сообщении министра в социальной сети Facebook.

В мае 2021 года «Газпром» решил взыскать с «Молдовагаза» долг в размере 370,5 миллиона долларов (почти 27 миллиардов рублей) за поставленное в 2018 году топливо. В прошлом году суд в полном объеме удовлетворил иск компании о взыскании с «Молдовагаза» 246,4 миллиона долларов поставки топлива в 2017 году.