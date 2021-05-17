Россия решила засудить Молдавию за многомиллионные долги по газу

«Газпром» решил взыскать с «Молдовагаза» долг в размере 370,5 миллиона долларов за поставленный в 2018 году газ. Об этом говорится в отчете российского газового монополиста.

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«Газпром» в феврале 2021 года обратился в международный арбитражный суд при Торгово-промышленной палате. В прошлом году суд в полном объеме удовлетворил иск компании о взыскании с «Молдовагаза» 246,4 миллиона долларов поставки топлива в 2017 году. Нынешний контракт на транзит и поставку российского газа в Молдавию действует до конца сентября 2021 года.

В отчете также говорится, что «Газпром» с 1 января по 15 мая этого года нарастил добычу газа на 15,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в страны дальнего зарубежья с начала года вырос на 26,7 процента (до 76 миллиарда кубометров).

Ранее новый глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко пообещал оказывать на «Газпром» «максимальное давление», а также не исключил подачу новых исков. Он намерен добиваться от компании переноса точек передачи газа европейским потребителям на границу с Россией.