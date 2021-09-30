Добыча «Газпрома» оказалась рекордной за 13 лет

«Газпром» добыл за сентябрь 40,8 миллиарда кубометров газа, что на 12 процентов больше, чем за сентябрь 2020 года, пишет «Интерфакс».

Это оказался рекордный показатель за последние 13 лет (в 2008 году этот показатель был 42,48 миллиарда кубометров). Добыча газа за девять месяцев этого года взлетела на 17 процентов (до 378 миллиардов кубометров). В абсолютных величинах она выросла по отношению к уровню прошлого года на 55 миллиардов кубометров. Таким образом, «Газпром» за девять месяцев обеспечил рост добычи газа, обещанный за весь 2021 год.

Ранее сообщалось, что «Газпром» получил рекордную прибыль за всю историю компании. Она взлетела в 21,9 раза за первое полугодие 2021 года и составила почти триллион рублей (995,5 миллиарда) по Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО),

Общая выручка за полгода увеличилась с 2,9 триллиона до 4,35 триллиона рублей. Чистая выручка от продажи газа выросла на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,22 триллиона рублей. На поставках газа в Европу компания заработала 1,46 триллиона рублей (плюс 93 процента).