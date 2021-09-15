Названа предельная цена за газ в Европе

Директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин сообщил, что цена на газ на европейском рынке может достичь 1200 долларов за кубометр. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил резкий скачок стоимости топлива арбитражем между двумя рынками — европейским и азиатским.

Скорость роста биржевых цен на газ в Европе и реакция на него властей свидетельствуют о том, что регион в начале осени вступил в полноценный газовый кризис. С весны цены подскочили в четыре раза, вплотную приблизившись к критической отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров.

За месяц топливо подорожало более чем в полтора раза, причем динамика последних дней говорит о панике. Еще на прошлой неделе цена подошла к отметке 700 долларов, а в среду, 15 сентября, поднялась выше 950 долларов за тысячу кубометров.

900-1000 долларов — это диапазон разворота торговли в сторону Европы

Пикин рассказал, по какой причине европейский газовый рынок штормит в последние несколько месяцев. «Есть два рынка — азиатский и европейский. Газ, идущий по газопроводам, — это константа. Его объемы неизменны, то есть "Газпром" больше поставлять не будет. Все изменения по объемам газа, которые приходят в Европу и Азию, образуются за счет сжиженного газа. Его в мире производит энное количество государств, включая Катар, Россию, США, Австралию и так далее. Так вот, чтобы газ пошел на какой-то из этих рынков, азиатский или европейский, необходима высокая цена. До недавнего времени, когда в Европе цена была относительно низкая, почти весь газ уходил в Азию. И Европа довольствовалась крохами. Для того чтобы газ пошел к ним, что нужно что сделать? Увеличить цену. Диапазон 900-1000 — это диапазон разворота торговли в сторону Европы», — считает эксперт по энергетике.

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По его мнению, предельная цена на газ наступит в районе 1200 долларов за кубометр. Согласно прогнозу Пикина, такой стоимости за топливо можно ожидать в начале октября.

«Тогда пойдут новые объемы сжиженного газа в Европу и, по нашим прогнозам, заработает новая нитка "Северного потока", соответственно константа изменится. Вот этого ждут европейцы, тогда цена начнет снижаться или, по крайней мере, перестанет расти», — сообщил эксперт. По его словам, с уверенностью сказать, что цена достигнет такой высоты нельзя. «Если зима будет условно такой же холодной, как в прошлом году, и возникнет острая конкуренция за газ, то мы можем и обновить исторический рекорд. Дойдет ли до 1200 долларов за куб — не знаю, но если вы спрашиваете о предельной цене, я вам ее назвал. От 1000 долларов на самом деле уже достаточно серьезная психологически цифра», — отметил Пикин.

Он сообщил, что для «Газпрома» это, очевидно, обернется повышением выручки, а для России — повышением сборов с экспорта и соответствующих пошлин. Однако, как подчеркнул Пикин, это не означает, что крупнейшей российской энергетической компании выгодно сейчас тормозить запуск «Северного потока-2». «Нынешняя планка в 950 — это цена в Нидерландах, на их газовом хабе. У "Газпрома" нет цены в 950. В Нидерланды они что-то поставляют, но основные поставки идут в Германию. А там цена даже не 900 долларов. А почему в Голландии цена такая высокая? Потому что они зависят от сжиженного газа. А сжиженный газ уходит в Азию, и, чтобы его вернуть, нужно поднять цену в Европе. Вот и все», — объяснил эксперт по энергетике и добавил: «Газпрому нужно запустить "Северный поток" чем быстрее, тем лучше».

В Европе объем газа в газохранилищах находится на многолетних минимумах, и пополнить его неоткуда. Новым негативным фактором оказались экологические реформы. Направить дополнительные объемы в хранилища и не допустить взрывного роста цен можно было бы с помощью разового увеличения угольной генерации. Однако закрытие угольных станций исключило такую возможность. Например, в Великобритании в эксплуатации остались всего две угольные ТЭС, их мощностей не хватает.