На Украине призвали в отношениях с Венгрией «не путать грешное с праведным»

Глава МИД Украины Кулеба: Киев будет «бить в ответ» за посягательство на свои интересы

Украина готова к «дружественным» отношениям с Венгрией, которые будут «полностью учитывать национальные интересы обеих стран». Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался во время онлайн-брифинга.

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Он заявил, что Киев выступает за «позитив» и «конструктив» в международном диалоге, но при этом «с полным уважением к позиции Украины». При этом глава МИД подчеркнул, что украинская сторона будет дипломатически «бить в ответ» за посягательство на свои национальные интересы.

Кулеба также призвал «не путать грешное с праведным» в отношениях с Венгрией. «Газ — это грешное, а защита национальных меньшинств, обеспечение прав украинской громады в Венгрии, венгерской на Украине — это праведное. Потому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному треку, по треку защиты прав национальных меньшинств», — объяснил дипломат.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию. В МИД Украины решение венгерских властей назвали недружественным актом в угоду Кремлю и пообещали обратиться в Европейскую комиссию.