В Раде предрекли Украине разрушение из-за «Газпрома»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива предрек в своем Telegram-канале, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к разрушению страны.

Он напомнил, что российский «Газпром» начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины. «Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», — написал политик.

Также он выразил мнение, что украинских политиков теперь можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы», которая, по его мнению, каждый год приносила Киеву около трех миллиардов долларов.

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. В МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии. При этом генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон сообщил, что Киев в ответ на это может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.