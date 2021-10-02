На Украине напомнили Венгрии о сотрудничестве с нацистами из-за российского газа

Контракт, который заключили Венгрия и «Газпром» на поставку газа является свидетельством «антиукраинских» действий со стороны Будапешта. Об этом заявил бывший депутат Рады Олег Тягнибок в эфире Четвертого канала, его слова приводит РИА Новости.

По мнению политика, необходимо напоминать венграм о сотрудничестве с Третьим рейхом каждый раз, когда дело касается «Северного потока-2» и других разногласий Украины и Венгрии. Тягнибок также отметил, что запуск российского газопровода грозит проблемами Киеву и большими убытками украинской экономике.

Помимо этого экс-депутат заявил, что Вторая мировая война началась после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте 1939 года, а не с нападения вермахта на Польшу в сентябре.

27 сентября Венгрия подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение вступило в силу 1 октября. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию, а миллиард — через Австрию.