Названа дата прекращения транзита газа через Украину

Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября. Такую дату назвал оператор ГТС Венгрии, передает РИА Новости.

При этом, по данным компании «Оператор ГТС Украина», транзит газа после 1 октября упал почти в четыре раза, однако полностью не прекращался, а 2 октября — еще в два раза.

1 октября оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) объявил, что «Газпром» прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

Позже директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова заявила, что страна нашла замену Венгрии на газовом рынке — Киев переориентирует импорт топлива на точки соединения с Польшей, Румынией и Словакией.

