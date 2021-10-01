Украина нашла замену Венгрии на газовом рынке — Киев переориентирует импорт топлива на точки соединения с Польшей, Румынией и Словакией. Об этом рассказала директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова в эфире телеканала «Украина 24».

1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

Венгерское направление было одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ по реверсу, это было выгодно обеим странам, отметила Белькова. «Венгрия теряет возможность воспользоваться преимуществами наших хранилищ и объединения двух рынков», — добавила она.

Решение «Газпрома» о прекращении поставок газа в Венгрию через территорию Украины не нарушает условий договора между Москвой и Киевом. Об этом ранее сказал глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.