Украина признала правоту «Газпрома» в отказе от транзита газа

Решение «Газпрома» о прекращении поставок газа в Венгрию через территорию Украины не нарушает условий договора между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«"Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию, и это несмотря на забронированные мощности для транзита. "Газпром" имеет такое право по контракту — не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати")», — признал Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, действия Москвы демонстрируют, что произойдет после запуска газопровода «Северный поток-2», если российские власти не допустят к транзиту через Украину «третьи лица». Витренко вновь отметил, что отказ от поставок газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) создаст угрозы для Европы и Киева.

1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Российская компания озвучила свое решение после подписания между Россией и Венгрией договора о поставках газа через газопровод «Турецкий поток». Венгрия получит 4,5 миллиарда кубометров российского газа в год в течение 15 лет. Большую часть топлива (3,5 миллиарда кубометров) обеспечит Сербия, еще миллиард — Австрия.

Решение Венгрии вызвало недовольство в Киеве. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия Венгрии разочаровали и удивили его, и пригрозил наказать Будапешт. В ответ министр иностранных дел Венгрии заявил, что никто не имеет права вмешиваться в дела государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что соглашение между «Газпромом» и Венгрией в обход Украины не нарушает ничьих прав. По его словам, никакие государства, в том числе Украина, не имеют права вмешиваться в российско-венгерские отношения.