Путин высказался о ценах на газ в Европе

На европейском газовом рынке наблюдаются турбулентные процессы. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Эрдоганом, передает РИА Новости.

Однако Турция после запуска «Турецкого потока» чувствует себя «абсолютно уверенно и стабильно», подчеркнул Путин. Россия поставляет газ в Турцию по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку», который пролегает через Черное море. При этом последний путь служит не только для импорта в саму страну, но и для транзита в Европу. Совокупная мощность «Турецкого потока» сегодня составляет 31,5 миллиарда кубометров.

Цена на газ в ходе торгов на бирже ICE 29 сентября рекордно выросла, превысив 1050 долларов за тысячу кубометров. Позже стоимость опустилась до 1020 долларов.

Ранее сообщалось, что помимо России больше всего прибыли от рекордного роста цен на газ в Европе получит Норвегия. Норвежская Equinor вместе «Газпромом» покрывают 60 процентов потребностей ЕС в газе.

Норвежский поставщик оказался даже в лучшем положении, чем «Газпром». Equinorс станет продавать более половины газа спотовым клиентам, около 70 процентов от этого объема будет реализовано по ценам на сутки вперед. «Газпром» продает 56 процентов газа на сутки или на месяц вперед, а 31 процент — по ценам на следующий квартал, сезон или год. За последнее время стоимость газа в Европе увеличилась на 300 процентов.

