Назван больше всего выигравший от высоких цен на газ в Европе российский регион

В ЦСР заявили, что Санкт-Петербург выиграет от высоких цен на газ в Европе

Больше всего от высоких цен на газ в Европе выиграет Санкт-Петербург, поскольку бюджет этого российской региона уже в этом году начнет получать налоговые поступления от «Газпрома», заявила РИА Новости вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Караваева.

«Дополнительные доходы не только положительно скажутся на развитии города, но и в целом окажут позитивный эффект на Северо-Западный федеральный округ», — сказала она.

Перерегистрация «Газпрома» в Санкт-Петербург даст городу дополнительно 17 миллиардов рублей налоговых поступлений в этом году и 40 миллиардов — в 2022 году, такую сумму ранее назвал президент России Владимир Путин.

Официальным адресом регистрации «Газпрома» с 3 августа стал «Лахта Центр». Окончательный переезд компании из Москвы в Санкт-Петербург был одобрен на годовом собрании акционеров компании 25 июня. До этого «Газпром», несмотря на перевод топ-менеджмента, был зарегистрирован в Москве.

Ранее сообщалось, что помимо России больше всего прибыли от рекордного роста цен на газ в Европе получит Норвегия.