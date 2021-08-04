«Газпром» окончательно переехал

Официальным адресом регистрации «Газпрома» с 3 августа стал «Лахта Центр», Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1. О дате изменений сообщил «Коммерсантъ».

Окончательный переезд компании из Москвы в Санкт-Петербург был одобрен на годовом собрании акционеров компании 25 июня. До этого «Газпром», несмотря на перевод топ-менеджмента, был зарегистрирован в Москве на улице Наметкина, 16.

Переезд компании продолжался более десяти лет. Главным результатом изменений, по оценкам экспертов, станет повышение доли налогов, которые компания платит в городской бюджет. По оценке директора московского офиса компании Tax Consulting U.K. Эдуарда Савуляка, речь идет о 50-70 миллиардах рублей.

Ранее сообщалось, что «Газпром» фактически остановил закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы. По итогам 2 августа разница между закачкой и отбором из некоторых мощностей хранения, которые использует компания, приняла отрицательные значения.

О резком снижении закачки в газохранилища Европы стало известно в конце прошлой недели. Немецкий транзитный оператор Gascade сообщал о падении поставок по газопроводу «Ямал-Европа» с 84 миллионов кубометров до 50 миллионов.