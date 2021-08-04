«Газпром» остановил закачку газа в подземные хранилища Европы

«Газпром» фактически остановил закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe, за газовые сутки 2 августа на северо-западе региона разница между операциями закачки и отбора из мощностей хранения, которые использует компания, составила отрицательные значения.

Отмечается, что закачка газа была прекращена в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, при этом из ПХГ Хайдах в Австрии начали забирать топливо. В то же время хранилища Катарина и Йемгум в ФРГ продолжили наполнять.

Ранее сообщалось, что «Газпром» с субботы, 31 июля, сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. По информации германского транзитного оператора Gascade, снизились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа» (через Белоруссию и Польшу в Германию) — с 84 миллионов кубометров (на входе в ФРГ) в предыдущие несколько суток до 50 миллионов кубометров в субботу, 31 июля, и 60 миллионов кубометров (в пересчете на сутки) в воскресенье, 1 августа.