Путин рассказал о многомиллиардной выгоде для Петербурга от переезда «Газпрома»

Путин: Петербург получит 17 миллиардов рублей в этом году от перерегистрации «Газпрома»

Перерегистрация «Газпрома» в Санкт-Петербург даст городу дополнительно 17 миллиардов рублей налоговых поступлений в этом году и 40 миллиардов — в 2022 году. О многомиллиардной выгоде для города рассказал президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает ТАСС.

Важно направить полученные деньги на приоритетные направления развития города, подчеркнул президент. Путин добавил, что это дополнительные средства, которых раньше в городе не было.

Официальным адресом регистрации «Газпрома» с 3 августа стал «Лахта Центр». Окончательный переезд компании из Москвы в Санкт-Петербург был одобрен на годовом собрании акционеров компании 25 июня. До этого «Газпром», несмотря на перевод топ-менеджмента, был зарегистрирован в Москве на улице Наметкина, 16. Переезд компании продолжался более десяти лет.

По величине углеродного следа «Газпром» занимает последнее место среди нефтегазовых компаний мира, то есть является лидером по экологичности. Об этом ранее заявил глава компании Алексей Миллер.