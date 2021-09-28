Кремль не увидел нарушений прав Украины в газовом контракте России и Венгрии

Газовое соглашение между «Газпромом» и Венгрией в обход Украины не нарушает ничьих прав. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, речь идет о долгосрочном контракте, который гарантирует надежные, предсказуемые, ритмичные поставки газа в Венгрию по гарантированным и экономически выгодным маршрутам. Он также отметил, что никакие государства, в том числе Украина, не имеют права вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

27 сентября власти Венгрии заключили с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в обход Украины. Будапешт получит топливо через Сербию (3,5 миллиарда кубометров) и Австрию (один миллиард). В 2020 году Венгрия получила 8,6 миллиарда кубометров газа из России.

В Киеве заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии получать газ, минуя Украину. Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон допустил, что Киев снизит или полностью остановит транзит газа в Венгрию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал пожаловаться на Будапешт в Европейскую комиссию. Венгерский МИД вызвал украинского посла, а министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Украина не имеет никакого отношения к соглашениям Венгрии с другими странами.