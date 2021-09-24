На Украине порадовались отказу Польши от российского газа

Опыт Польши в постепенном отказе от российского газа открывает для Украины новые возможности, порадовался такому решению глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Его слова приводятся на сайте предприятия.

Польша может хранить газ в украинских подземных хранилищах для балансировки энергосистемы в моменты пиковых нагрузок, отметил он. Среди плюсов Макогон также назвал диверсификацию источников поставок и демонополизацию газового рынка ЕС. Это, по его мнению, приведет к установлению «настоящей рыночной цены» на газ в Европе.

Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам газа из России. Такое заявление ранее сделал представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Вместо российского газа теперь будут использовать норвежский, который будет поступать в страну по трубопроводу Baltic Pipe через Данию.

В случае отказа Польши от поставок «Газпрома» произойдет только перераспределение среди других покупателей, что не нанесет России никакого урона. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» ранее высказал депутат Госдумы Владимир Гутенев.