Полякам предрекли «страшный» отопительный сезон из-за России

Жители Польши со страхом ждут нового отопительного сезона. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Издание указывает, что газ с наступлением холодов продолжит дорожать, и его цена может вырасти еще на 100 процентов. «PGNiG (польская энергетическая компания — прим. «Ленты.ру») выставит потребителям новый счет в январе, это будет шоком», — предполагает эксперт Камиль Клиш из брокерского дома mBank.

При этом, отмечают авторы материала, Россия, будучи важнейшим поставщиком газа на европейском рынке — «даже не пытается смягчить ценовой кризис за счет увеличения поставок».

17 сентября около 40 депутатов Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ. Политики из Польши и государств Балтии попросили изучить с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия компании, которые якобы привели к резкому взлету стоимости газа. Позднее в «Газпроме» ответили, что поставки газа полностью соответствуют заявкам потребителей и контрактам. Также отмечается, что поставщик по мере возможностей стремится покрывать и дополнительный спрос. В компании также подчеркнули, что за 8,5 месяцев 2021 года «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 миллиардов кубических метров.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 17 сентября заявил, что спотовая цена на газ в Европе может снова обновить рекорды. Он отметил, что европейская газовая отрасль отстает в темпах закачки газа в хранилища. Миллер считает, что регион «войдет в зиму с дефицитом. Он добавил, что конкурентным преимуществом «Газпрома» является его способность резко увеличивать производство.

Биржевая стоимость природного газа на торгах 15 сентября взлетала выше 900 долларов за тысячу кубометров, позже цена начала снижаться. 20 сентября она также поднималась выше 900 долларов.

20 сентября «Газпром» отказался выкупать предложенный объем на октябрь 2021 года в виде 9,8 миллиона кубометров газа в сутки через украинскую газотранспортную систему (ГТС). При этом компания зарезервировала на октябрь часть мощностей газопровода «Ямал-Европа» — 31,3 миллиона кубометров газа из предложенных 89,1 миллиона, свидетельствуют данные платформы GSA. Газопровод проходит через Белоруссию и Польшу.