Польша нашла замену российскому газу

Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам газа из России. Такое заявление сделал представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, его слова приводит агентство «Прайм».

По словам чиновника, вместо российского газа теперь будут использовать норвежский, который будет поступать в страну по трубопроводу Baltic Pipe через Данию. Начало поставок ожидают с 1 октября 2022 года, когда завершится срок действия контракта с «Газпромом».

Стоимость Baltic Pipe составляет порядка 1,7 миллиарда евро, больше половины оплатит польский газовый оператор Gaz-System. С помощью газопровода и закупок сжиженного природного газа (СПГ) Польша собирается не только отказаться от контракта на поставки из России, но и сама стать экспортером топлива. В июле сообщалось, что из 295 километров уложены около 100.

Отказ продлевать контракт на поставки российского газа польские власти объяснили тем, что страна несет убытки из-за слишком высоких цен. Варшава собирается обеспечивать себя газом за счет закупки партий сжиженного природного газа (СПГ), а также поставок из Норвегии.