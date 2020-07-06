«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

Экспорт через газопровод «Ямал — Европа» приостановили из-за планового обслуживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газотранспортную компанию GASCADE Gastransport.

Транзит газа через пункт Мальнов, что на польско-германской границе, прекратился 6 июля в 6:00 и возобновится 11 июля в 6:00 по местному времени. Технические работы проведут на компрессорной станции, говорится в сообщении.

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Многолетний контракт России и Польши по транзиту истек в середине мая. Варшава отказалась продлевать его, сославшись на невыгодные условия. После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов указывал, что после истечения контракта прокачка российского газа через Польшу продолжится «в том или ином виде».

В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский отметил, что они рассчитывают сохранить прежние объемы поставок российского газа через территорию страны.

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