Польша повысит тариф на транзит российского газа

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС.

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Так, тариф на транзит российского газа повысится на 16,5 процента в 2021 году. При этом тарифы для компании Gaz-System увеличены на 10-13 процентов.

В середине мая истек срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Польши. Компания Gaz-System, оператор польской газотранспортной системы, начала процесс бронирования мощностей газопровода «Ямал — Европа», по которому осуществляются поставки российского газа в Польшу и далее в Германию. 1 июня транзит российского газа через Польшу возобновился.

Газопровод «Ямал — Европа» пропускной способностью около 33 миллиардов кубометров в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Сейчас собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.

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