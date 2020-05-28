Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

Транзит российского газа через Польшу по маршруту «Ямал — Европа» полностью остановился. Поставки в четверг, 28 мая, упали до нуля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.

Прием газа на границе с Германией прекратился в 06:00 по местному времени. Польская платформа по распределению мощностей GSA Platform указывает на то, что с этого же момента все мощности газопровода доступны для бронирования.

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Ранее такая же ситуация сложилась во вторник, 26 мая. До этого поставки последовательно падали в течение недели, так что в понедельник, когда транзит сохранялся, забронированы были всего 10 процентов мощностей.

«Газпром» практически прекратил использовать маршрут через Польшу после завершения транзитного контракта. По нынешним условиям, компания должна бронировать мощности на аукционе в ежедневном режиме до 1 июля.

В третьем квартале уже забронированы 80 процентов объемов прокачки. Польский газотранспортный оператор Gaz System не указывает, кто стал победителем торгов, но эксперты сходятся во мнении, что использовать газопровод может только российский монополист. В июле будет проведен аукцион по бронированию мощностей сроком на год.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее говорил о том, что страна рассчитывает на сохранение объемов поставок по новому формату сотрудничества. При этом при отказе от продления договора Варшава отмечала, что рассчитывает больше заработать на транзите.

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