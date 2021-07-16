Польше разрешили строить газопровод для отказа от российского газа

Проблема с газопроводом Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, который Варшава строит для отказа от российского газа, решена. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает РИА Новости.

Полтора месяца назад стало известно, что Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании (Energinet) запретил строить Baltic Pipe в водах королевства из-за недостаточной изученности вопроса защиты прав дикой природы во время стройки. Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач тогда не исключал, что за отзывом разрешения могут стоять чьи-то интересы, а не только экологические вопросы, как утверждается.

Материалы по теме Всех переиграли Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря

Однако, по словам Наимского, Energinet вместе с правительством и администрацией Дании сняли все претензии к проекту. Соответствующее соглашение заключили некоторое время назад, и работы возобновились. Energinet проведет необходимые действия, все угрозы остановки строительства или его промедления сняты.

Чиновник рассказал, что на Балтийском море работают два из трех судов, предназначенных для укладки трубы. Из 295 километров уложены около 100. Ожидаемый срок завершения строительства — октябрь 2022 года, как и предполагалось.

Ранее Агентство по охране окружающей среды Дании утверждало, что оформление нового экологического разрешения может затянуться на восемь месяцев. О том, что его удалось заключить, стороны ранее не сообщали.

Стоимость Baltic Pipe составляет порядка 1,7 миллиарда евро, больше половины оплатит польский газовый оператор Gaz-System. С помощью газопровода и закупок сжиженного природного газа (СПГ) Польша собирается не только отказаться от контракта на поставки из России, но и сама стать экспортером топлива.

