Поставки газа в Венгрию через Украину возобновились

FGSZ: транзит газа в Венгрию через Украину полностью возобновился после отключения

Венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ заявил о возобновлении транзита российского газа в страну через Украину в воскресенье, 3 октября. Об этом свидетельствуют данные на сайте оператора.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Водородная бомба Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов

Согласно этой информации, на 22:00 по московскому времени 3 октября, поток газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской границе составил чуть более 200 тысяч кубометров в час, в то время как ранее в течение дня прокачка полностью отсутствовала.

Что произошло

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией два долгосрочных контракта на поставку газа до конца 2036 года, пишет РИА Новости. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение 15 лет, при этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию, а миллиард — через Австрию. Соглашение вступило в силу 1 октября. В тот же вечер «Газпром» начал прокачивать газ в Венгрию и Хорватию по трубопроводу «Турецкий поток».

В МИД Украины уже осудили договоренности между странами по поводу многолетних поставок газа в обход Украины. В ведомстве заявили, что «удивлены и разочарованы решением Венгрии».

Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинского-венгерским отношениям МИД Украины о прекращении поставок газа в Венгрию через Украину

Кроме того, украинские дипломаты пообещали обратиться в Европейскую комиссию с просьбой дать оценку новому контракту, который, по мнению МИД, «будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы».

Тем не менее, 1 октября оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) объявил, что «Газпром» прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

Материалы по теме Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России? Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

Последствия для Киева

3 октября стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) достигла исторического максимума. По данным торгов, партия газа в объеме 10 тысяч кубометров предлагалась по цене 38 532 гривны (1447 долларов) за тысячу кубометров. Средневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь 2021 года составила 28 654 гривны за тысячу кубов, поднявшись за месяц на 10 тысяч гривен.

Председатель Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник отметил, что Киев приобретает газ по биржевым ценам, и топливо обходится стране в 3,5 раза дороже чем другим странам. «Цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А на Украине — 1100 евро».

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов и вовсе предсказал стране неизбежный энергетический кризис в зимний период из-за нехватки газа для отопления после того, как объемы его транзита в Европу через украинскую территорию были снижены.

Единомышленник

Заключение долгосрочного контракта на поставки российского газа между республикой и «Газпромом» допустила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Россия всегда была надежным поставщиком газа, и я думаю, что здравый смысл и возобладает, потому что Болгария все-таки небогатая страна и для конечных потребителей стоимость газа, стоимость электроэнергии имеет очень большое значение Элеонора Митрофанова О договоре Болгарии и «Газпрома» о прямых поставках газа

По словам Митрофановой, стороны могут прийти к соглашению «при прагматичном подходе и политической воле» болгарских властей. При этом, она отметила, что Москве не следует опасаться отказа Софии от российского газа, поставляемого через трубопровод, в пользу сжиженного природного газа (СПГ).

