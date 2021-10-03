Цена на газ на Украине приблизилась к 1,5 тысячи долларов

Стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) достигла исторического максимума. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным торгов, партия газа в объеме 10 тысяч кубометров предлагалась по цене 38 532 гривны (1447 долларов) за тысячу кубометров. Средневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь 2021 года составила 28 654 гривны за тысячу кубов, поднявшись за месяц на 10 тысяч гривен.

Агентство уточняет, что указанные цены актуальны для промышленности и бизнеса. Гражданам газ обходится в 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предрек стране неизбежный энергетический кризис в зимний период из-за нехватки газа для отопления после того, как объемы его транзита в Европу через украинскую территорию были снижены. Он согласился с мнением экономиста Алексея Куща о том, что из-за сокращения транзита уменьшается возможность физического отбора газа из трубы, что может привести к кризису. Он объяснил, что зимой для поддержания экспорта Украина берет газ из трубы и уже после отправляет в Европу запасы, которые находятся в хранилищах. На западе Украины в хранилищах находятся 18,7 миллиарда кубометров сырья, добавил экс-министр.

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет, при этом продукт будет поступать в обход Украины, лишая Киев возможности покупать газ с помощью виртуального реверса.