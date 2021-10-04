Европа запаниковала из-за роста цен на газ

Европа запаниковала из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии на фоне минимального для этого времени года уровня запасов газа в подземных хранилищах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что в Европе очень остро реагируют на любые изменения в объемах поставок газа со стороны российского «Газпрома».

Как сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, крупнейшие угольные электростанции страны обеспечены углем на 15 дней при нормативе зимой в два месяца. По его словам, страна увеличит закупки экспортного угля на 50–80 миллионов тонн до конца года.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию. Позднее, 1 октября, «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.