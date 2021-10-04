Названы плюсы для России от рекордного роста мировых цен на уголь, которые преодолели отметку в 200 долларов за тонну энергетического угля. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что рост цен на сырье позволит стране заработать.

Издание отмечает, что цены на уголь менее чем за полгода выросли более чем на 300 процентов. При этом специалисты пришли к выводу, что в ближайшее десятилетие уголь по-прежнему будет востребован.

Как заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, речь об «отыгранности» угольной отрасли — не вопрос ближайшего десятилетия. «Сейчас мы наблюдаем, как потребителям, заинтересованным в более экологичном топливе, не хватает предложения ресурсов. На фоне роста цен на газ экологическая повестка становится слишком дорогой, заставляя возвращаться к углю», — выразил мнение Пучкарев.

По его словам, текущие цены на уголь в Китае, вероятно, носят временный характер из-за совокупности сложившихся обстоятельств. Эксперт предрек коррекцию стоимости по мере стабилизации ситуации. Однако цены все равно будут превышать докризисные показатели, добавил он.

Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Чернов в свою очередь заявил, что традиционные источники энергии будут еще долго сохранять свою актуальность. Он назвал энергетический переход долгим, дорогим и неэффективным. «Да, наверно, угольная отрасль, как самая "грязная", в долгосрочной перспективе (20+ лет) не является привлекательной. Но в среднесрочной перспективе пока рано ее хоронить», — заключил Чернов. О том, что быстрый рост энергопотребления в развивающихся странах ЮВА будет еще несколько лет или десятилетий способствовать поддержанию мирового спроса на уголь, заявил аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. По его словам, объемы потребления угля в натуральных величинах продолжат расти.

Отмечается, что для России это дополнительная возможность заработать, так как экспорт угля «практически беспрерывно растет в натуральном да и ценовом выражении на протяжении последних 15 лет». В материале говорится, что в 2020 году Россия вывезла 199 миллионов тонн угля, что на 30 миллионов тонн больше показателя 2016 года.

Производители электроэнергии в Европе перешли на уголь из-за нехватки природного газа. Из-за низких запасов угля им пришлось заключать сделки на спотовом рынке, чтобы обеспечить быстрые поставки. Кроме того, европейские страны попросили Россию ввозить больше угля. В конце сентября сообщалось, что промышленные центры на северо-востоке Китая столкнулись с энергетическим кризисом. В провинциях были вынуждены снизить подачу электричества из-за нехватки угля.