В Чехии призвали Европу не церемониться с Россией и объявить газовую войну

Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка в беседе с «Радиожурналом» заявил, что Европе не следует «церемониться» с Россией и необходимо объявить газовую войну, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию относительно цен на газ.

Вообще надо проявлять больше жесткости. Европа слишком долго миндальничала со своими поставщиками, была слишком мягкой с ними. Наша ошибка в том, что мы до сих пор слишком церемонились с русскими, норвежцами, алжирцами. Нужно стать более жесткими потребителями и вести себя сообразно своим размерам, влиянию и богатству Вацлав Бартушка Кадр: Český rozhlas Radiožurnál/ YouTube

Бартушка уточнил, что для России Европа является крупнейшим потребителем газа и главным заказчиком, который может создать проблемы на крупнейшем рынке. Причиной кризиса он назвал неготовность стран-поставщиков к тому, что Евросоюз намеревается избавиться от зависимости от нефти и газа с помощью перехода на зеленую энергетику.

Ситуация с ценами на газ

Цены на газ в Европе снизились до 1,1 тысячи долларов за одну тысячу кубометров после того, как утром 1 октября побили исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

1 100 долларов за тысячу кубометров составляет стоимость газа в Европе

Ранее цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров. По данным лондонской биржи ICE, новая стоимость ноябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF на максимуме 1 октября составила 1205,25 доллара за тысячу кубометров.

Газ в Европе дорожает рекордными темпами: 30 сентября его стоимость достигала 1098 долларов, а днем ранее — 1061 доллар.

Уровень заполнения газовых хранилищ в Европе находится на критически низкой отметке, в то время как основному поставщику — России — пришлось сократить объем ввозимого газа. Прокачка топлива в ЕС по газопроводу Ямал — Европа снизилась после аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое.

Эксперты опасаются, что региону не хватит топлива даже для отопления, а не только для выработки электроэнергии.

Недавно европейские энергопроизводители попросили у России больше угля, чтобы предотвратить усугубление энергетического кризиса. Ранее в ЕС предпочитали не использовать уголь из-за его вреда экологии.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил в беседе с ИА REGNUM, что для России нынешний рост цен в Европе грозит потерями в двух плоскостях. Он уточнил, что в обоих случаях спрос на этот вид топлива может упасть.

Первая: снижение деловой активности в Евросоюзе. Высокие цены на сырьё уже начали бить по европейским предприятиям. Вторая плоскость — обострение межтопливной конкуренции. Так, сейчас наблюдается активное замещение газа углем в электрогенерации Александр Фролов Кадр: НСН/ YouTube

Реакция на заявления Бартушки в России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление Вацлава Бартушки и отметил в беседе с РБК, что зеленая энергетика является весьма туманной перспективой, поэтому неясно, на что рассчитывает дипломат. Он добавил, что полностью отказаться от газа не получится, поскольку он используется во многих отраслях промышленности. Сенатор призвал отнестись к этим словам как к абсолютно недружественному поступку.

Представитель Чехии совершает ошибку: он пытается говорить от имени всей Европы, но я не думаю, что вся Европа думает так, как представитель этой страны, которая недавно была дружественной нам и потом резко поменяла курс Владимир Джабаров Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков уверен, что за подобными заявлениями не последует реальных действий ни со стороны Чехии, ни с европейской. Он добавил, что сложившаяся ситуация показала, что российский газ необходим Европе, назвав заявления Бартушки «неглубокими» и «неумными».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в интервью RT назвал заявление чешского дипломата агрессивным и эмоциональным, добавив, что любое утверждение требует аргументации, которая в этом случае отсутствует, а существует концентрация недовольства именно на России.

Вполне очевидно просматривается, что эти идеи, которые генерирует чешская сторона, пришли извне, и почти никаких сомнений нет, что они пришли из-за океана. Здесь тревожно то, что Чехия становится американским инструментом в Евросоюзе Владимир Оленченко Фото: ИМЭМО РАН

Директор Института Восточной Европы Александр Погорельский заявил Общественной службе новостей, что Европа сама виновата в высоких ценах на газ, а Чехия, в свою очередь, пытается переложить на Россию вину за ошибки, допущенные при планировании перехода на зеленую экономику.

Эксперт подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к выросшим ценам на газ, в то время как европейская экономика совершила поворот в сторону энергетического перехода в слишком высоком темпе, который не смогла выдержать.

Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «Радио 1» счел заявление Вацлава Бартушки провокацией. Он уточнил, что его слова достаточно вызывающие, чтобы профессионально их комментировать, а дипломат, возможно, не понимает сути происходящего. Он также согласился с мнением, что стремительное увеличение стоимости газа вызвали не действия России, а ситуация на рынке.

Но ситуация на рынке в значительной степени сформирована энергетической политикой самого Брюсселя, в том числе попыткой бездумного и неподготовленного отказа от традиционных энергоносителей — газа и угля. Попытки разрушить систему газовых поставок на европейский рынок по долгосрочным контрактам предпринимались много лет. Слава богу, всё устояло, иначе сейчас кризис был бы ещё более всеобъемлющим Алексей Гривач Фото: Росконгресс

Депутат Госдумы Михаил Емельянов в интервью ИА REGNUM отметил, что призыв из Чехии был ожидаемым. Он уточнил, что «газовая война» оставит европейцев без топлива, поскольку третья его часть поступает из России.

Парламентарий добавил, что русофобская и антироссийская идеология заставляет оппонентов поступиться идеологическими интересами. Он заключил, что Европа без газа не перезимует, и думать иначе было бы наивно.