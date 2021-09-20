Украина закупит уголь у США

Украина получит две партии угля из США, общий объем составит 150 тысяч тонн. Об этом сообщает «Нефтегазовая вертикаль».

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Страна закупит уголь у американской компания HC Trading. Первая партия топлива ожидается в декабре этого года, вторая — в январе 2022-го. Это уже второй угольный контракт между США и Украиной. Первый был подписан ранее в августе на поставку 75 тысяч тонн угля другой компанией.

Киев также начал закупать уголь в Польше и Казахстане. В рамках первого контракта с августа 2021-го по январь 2022 года украинская сторона должна получить 320 тысяч тонн польского угля. Компания-оператор украинской энергосистемы «Укрэнерго» постоянно сообщает о критической ситуации с накоплением угля в стране.

Нехватка угля и выход из строя некоторых энергоблоков привели к дефициту мощностей в украинской энергосистеме, что вынудило страну возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии и России. При этом Украина намерена до 2023 года отсоединиться от энергосистем двух этих стран и присоединиться к европейской сети.

В первом полугодии Украина нарастила импорт российского угля на 12,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,7 миллиона тонн. Российские поставщики заработали на этом 587,8 миллиона долларов.