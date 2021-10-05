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В Германии опровергли причастность «Газпрома» к росту цен на газ

Немецкий политик Эрнст: «Газпром» не виноват в росте цен на газ в Европе
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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что высокие цены на газ оказались тяжелым бременем для европейских стран, однако опроверг заявления, что виновником роста цен является российский «Газпром», который, якобы, взвинчивает цены на топливо ради получения разрешение на запуск «Северного потока-2» до одобрения регулирующих органов в Германии и Бельгии. Также он считает, что цены на газ снизятся после того, как газохранилища опять окажутся наполненными.

Немецкий политик отметил, что Еврокомиссия не должна оказывать какое-либо влияние на цены на газ, так как те устанавливаются рынком. Также он добавил, что текущая ситуация на газовом рынке не может быть причиной для вывода «Северного потока-2» из-под действия Третьего энергопакета ЕС, поскольку европейская газовая директива имеет силу закона.

В понедельник, 4 сентября, цена на газ в ходе торгов в Европе побила очередной рекорд. Глава «Газпрома» Алексей Миллер объяснял рост цен на газ cильным отставанием в закачке топлива в европейские газохранилища и растущим спросом на топливо. Также он отмечал, что компания осуществляет поставки газа согласно действующим контрактным обязательствам в соответствии с заявками потребителей.

1198,7
доллара
за тысячу кубометров достигла фьючерсная цена газа в Европе 4 сентября по индексу голландского TTF

Нехватка газа в Европе

В Европе запаниковали из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии на фоне минимального для этого времени года уровня запасов газа в подземных хранилищах. Страны, зависящие от российского топлива, остро реагируют на любые изменения в объемах поставок газа со стороны «Газпрома».

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентиллони сообщил, что Евросоюз задумался о принятии мер в области хранилищ газа. По его словам, сейчас обсуждается ряд вопросов и предложений против повышения цен. Он считает, что часть предложений по газу могут разработать к декабрю 2021 года.

Журналист Bloomberg Майкл Уинфри, в свою очередь, считает, что подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров приведут к глобальному кризису этой зимой. По его словам, этой зимой температурный режим в Северном полушарии повлияет на разные рынки, и если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису, что станет причиной «драки» за ресурсы.

Поставка топлива от «Газпрома»

В «Газпроме» оценили запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ), заявив, что они остаются на рекордно низком уровне за многие годы.

20,5
миллиарда кубометров
газа составляет отставание по сравнению с предыдущим годом

Кроме того, «Газпром» объяснил трехкратное снижение прокачки топлива по газопроводу «Ямал — Европа» тем, что поставки осуществляются в соответствии с заявками потребителей и исходя из возможностей компании по оптимизации транспортных мощностей на отдельных направлениях.

В начале августа «Газпром» отказался бронировать на четвертый квартал 2021 года дополнительные мощности в объеме 89 миллионов кубометров в сутки по «Ямал — Европа» через Польшу. Также компания не стала бронировать транзитные мощности для продажи газа через Украину на 9,8 миллиона кубометров в сутки.

GAZPRU Котировки акций от TradingView

В конце сентября «Газпром экспорт» убрал из расписания торгов на своей Электронной торговой платформе (ЭТП) все контракты на 2022 год. На торговых сессиях с 27 сентября по 1 октября компания выставила предложения о поставке газа в Европу только в 2023 году, хотя ранее весь сентябрь предлагались поставки на зиму 2022-2023 годов.

Однако, 4 октября «Газпром экспорт», после недельного перерыва, вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на электронной платформе. Согласно графику, «Газпром экспорт» на сессиях с 4 по 8 октября предлагал поставки газа в Европу в третьем квартале следующего года, а также в целом в 2023 году. Точками поставок обозначены немецкий хаб Trading Hub Europe (THE), а также австрийский VTP Austria.

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