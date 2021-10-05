В Германии заявили о непричастности России к росту цен на газ в Европе

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал РБК, с чем связана ситуация с повышением стоимости газа в Европе. Он опроверг заявления о том, что российский «Газпром» мог быть причастен к рекордному росту цен на топливо и использовать его, чтобы получить разрешение на запуск «Северного потока-2» до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

«Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», — заявил немецкий политик. Он также отметил, что если поставки газа продолжатся и газохранилища будут вновь наполнены, то стоимость этого вида топлива может снизиться.

По его мнению, Еврокомиссия не должна оказывать влияние на цены на газ, поскольку они устанавливаются рынком. При этом он добавил, что текущая ситуация на газовом рынке не может служить причиной для вывода «Северного потока-2» из-под действия Третьего энергопакета Евросоюза.

Ранее «Газпром экспорт», после недельного перерыва, вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на своей электронной платформе, следует из опубликованного компанией календаря торгов. Данная платформа является для компании дополнительным инструментом экспорта газа.