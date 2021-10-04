Евросоюз разработает первые меры против скачков цен на газ к декабрю 2021 года

Евросоюз думает о принятии мер в области хранилищ газа в связи со скачками цен на топливо, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентиллони, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас обсуждается ряд вопросов и предложений против повышения цен. «Можем ли мы играть определенную роль в закупках газа, можем ли мы принять новую инициативу по хранилищам газа», — перечислил он. Еврокомиссар считает, что какие-то предложения по газу могут разработать к декабрю 2021 года.

Беспокойство европейских стран вызывает то, что стоимость голубого топлива остается на высоком уровне, а иногда бьет рекорды. Среди причин такого явления европейские эксперты называют низкие уровни газа в хранилищах. Несколько европейских энергетических компаний объявили о банкротстве из-за высоких цен на газ. Речь идет о четырех небольших фирмах в Великобритании. В кризисной ситуации также оказались производители удобрений, которые используют в качестве сырья природный газ. Кроме того, страдает тяжелая промышленность и производители алюминия и цемента.

При этом газ в Европе подешевел после начала заполнения «Северного потока-2». В понедельник, 4 октября, котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упали почти на 70 долларов и снижались до 1124 долларов за тысячу кубометров.