«Газпром» объяснил снижение прокачки по газопроводу «Ямал — Европа»

«Газпром» заявил, что поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» осуществляются в соответствии с заявками потребителей и исходя из возможностей компании по оптимизации транспортных мощностей на отдельных направлениях. Так российская компания объяснила трехкратное снижение прокачки топлива по газопроводу 1 октября, передает РИА Новости.

1 октября немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщил, что с 07:00 до 08:00 по московскому времени прокачка газа по «Ямал — Европа» составила 0,8 миллиона кубометров в час против 2,2 миллиона в четверг, 30 сентября. Топливо поступает по газопроводу из Западной Сибири в Белоруссию, Польшу и Германию.

В начале августа «Газпром» отказался бронировать на четвертый квартал 2021 года дополнительные мощности в объеме 89 миллионов кубометров в сутки по «Ямал — Европа» через Польшу. Также компания не стала бронировать транзитные мощности для продажи газа через Украину на 9,8 миллиона кубометров в сутки.

В конце сентября «Газпром экспорт» убрал из расписания торгов на своей Электронной торговой платформе (ЭТП) все контракты на 2022 год. На торговых сессиях с 27 сентября по 1 октября компания выставила предложения о поставке газа в Европу только в 2023 году, хотя ранее весь сентябрь предлагались поставки на зиму 2022-2023 годов.