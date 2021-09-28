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«Газпром» прекратил продажи газа на 2022 год

«Газпром экспорт» убрал из расписания предложения о поставке газа в Европу на 2022 год
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Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Газпром экспорт» убрал из расписания торгов на своей Электронной торговой платформе (ЭТП) все контракты на 2022 год, пишет «Интерфакс».

На торговых сессиях с 27 сентября по 1 октября компания выставила предложения о поставке газа в Европу только в 2023 году. При этом ранее, в течение всего сентября, «Газпром экспорт» также предлагал поставки на зиму 2022-2023 годов. Теперь он прекратил это делать.

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ЭТП — это дополнительный инструмент для продажи топлива, помимо долгосрочных контрактов и сторонних платформ. С начала года продажи через эту платформу достигли 7,066 миллиарда кубометров.

Цена на газ на нидерландском хабе TTF рекордно взлетела 28 сентября, впервые в истории достигнув отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров.

Ранее, 27 сентября, «Газпром» заключил контракт с Венгрией на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно. Топливо пойдет в обход Украины. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг идею того, что страна использует газ как оружие.

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