В Кремле отвергли идею использования газа как оружия России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг идею того, что страна использует газ как оружие, передает РИА Новости.

«Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия руководствуется исключительно своими интересами и интересами своего народа «для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе». МИД Украины ранее заявил, что разочарован долгосрочным соглашением Венгрии с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб отношениям Киева и Будапешта.

Песков в свою очередь подчеркнул, что это соглашение ничьих прав не нарушает. Речь, по его словам, идет о долгосрочном контракте, который гарантирует надежные поставки газа в Венгрию. Другие государства, в том числе Украина, не имеют права вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений, пояснил пресс-секретарь российского президента.

Контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно Венгрия заключила 27 сентября. Страна получит топливо через Сербию (3,5 миллиарда кубометров) и Австрию (один миллиард).