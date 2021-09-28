В Кремле оценили возможность прямых поставок газа Украине

Россия готова обсуждать возможность возобновления прямых поставок газа Украине, если это будет необходимо, передает ТАСС заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Конечно, этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и также на различном уровне представителями российской стороны», — оценил представитель Кремля.

Киев прекратил прямые закупки российского газа в 2015 году, после чего перешел к использованию реверсных схем. В середине сентября сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что прямой газовый контракт с Россией помог бы стране избежать скачков цен на газ из-за роста стоимости топлива в Европе.

По его мнению, прямые закупки необходимы, чтобы защитить от скачка цен на топливо промышленность государства, для обеспечения нужд населения будет достаточно собственной добычи. Стоимость газа в Европе в последние недели бьет рекорды, 28 сентября цена превысила отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров.