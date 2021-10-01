Прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа рухнула почти в три раза

Прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа снизилась в почти в три раза по отношению к уровню предыдущего дня, пишет РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

С 07:00 до 08:00 по московскому времени в пятницу, 1 октября, прокачка составляла около 0,8 миллиона кубометров в час, в четверг в среднем она была на уровне 2,2 миллиона кубометров. Резкое снижение поставок по газопроводу началось во вторник, когда они рухнули с уровня 3,4 миллиона кубометров в час (более чем в два раза). «Газпром» объяснял, что падение временное и связано с заявками одного из клиентов.

Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Ямал — Европа может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

1 октября «Газпром» прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины. Вместе с тем Украина лишилась возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.