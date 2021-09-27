«Газпром» раскрыл подробности отказа от транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что 15-летнее соглашение с Венгрией о поставках газа было заключено благодаря усилиям компаний по развитию национальных газотранспортных систем в Болгарии, Сербии и Венгрии. Он назвал диверсификацию маршрутов поставок важной составляющей новых договоренностей, сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.

«Подписанные сегодня долгосрочные контракты гарантируют надежные, стабильные поставки российского газа на ближайшие 15 лет», — раскрыл подробности документа Миллер. По его словам, Будапешт получит первый газ по трубам «Турецкого потока» и газопроводам стран Юго-Восточной Европы уже 1 октября.

27 сентября «Газпром» подписал долгосрочное соглашение с Венгрией о поставках газа до 2036 года. Годовой объем составит 4,5 миллиарда кубометров. Поставки газа в Будапешт предусматривают частичный отказ от транзита газа через Украину: 3,5 миллиарда кубометров поступит из Сербии, один миллиард — из Австрии. Корректировка договора возможна через 10 лет. В 2020 году Россия экспортировала в Венгрию 8,6 миллиарда кубометров газа.

В МИД Украины заявили, что их удивило и разочаровало решение Венгрии. Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон допустил, что Киев значительно снизит или полностью остановит транзит газа в Венгрию.

В конце сентября «Газпром» проигнорировал аукцион по выкупу дополнительных транзитных мощностей в украинской газотранспортной системе на октябрь 2021 года. При этом компания зарезервировала 31,3 миллиона кубометров газа из предложенных 89,1 миллиона по газопроводу «Ямал-Европа».