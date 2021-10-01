«Газпром» оценил запасы газа в европейских хранилищах

Запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 29 сентября остаются на рекордно низком уровне за многие годы. Отставание по сравнению с прошлым годом составляет 20,5 миллиарда кубометров, заявили в «Газпроме»

При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах окажется около 76 миллиардов кубометров газа. Останутся невосполненными 28 процентов (или 18,6 миллиарда кубометров), отобранные из европейских хранилищ за прошлый сезон.

В украинских ПХГ на 29 сентября отставание по объему запасов от прошлого года составляет 32,6 процента (9,1 миллиарда кубометров газа), оценили в «Газпроме». Кроме того, в компании рассказали, что за январь-сентябрь этого года «Газпром», по предварительным данным, добыл 378,1 миллиарда кубометров газа (плюс 17,3 процента). Поставки на внутренний рынок компания нарастила на 15 процентов.

Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 145,8 миллиарда кубометров, это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок. Рост по сравнению с январем-сентябрем прошлого года составил 15,3 процента. Российский газовый монополист нарастил поставки газа в Турцию (на 138,3 процента), Германию (на 33,2 процента), Италию (на 14,2 процента), Румынию (на 305,6 процента), Сербию (на 125,2 процента), Польшу (на 11,2 процента), Болгарию (на 52,5 процента), Грецию (на 10,8 процента) и Финляндию (на 17,5 процента).

1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины.