Европе предсказали наступление мрачной поры без «Северного потока-2»

Saxo Bank: Европу может ожидать мрачная и дорогая пора без «Северного потока-2»

Европу ждет мрачная пора без газопровода «Северный поток-2». Если случится, что его не успеют запустить до конца года, предсказали аналитики Saxo Bank. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если не случится более мягкая, чем обычно, зима или не произойдет увеличение потоков газа [из России по трубопроводу "Северный поток-2"] либо СПГ, то европейских потребителей и энергоемкие отрасли промышленности может ожидать мрачная и дорогая пора», — сказал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Одновременно эксперты указали, что если «Северный поток-2» все-таки успеют запустить, цены на газ в Европе могут снизиться. Причем за последние месяцы биржевые цены на газ резко выросли. На торгах во вторник, 5 октября, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1228,8 доллара за тысячу кубометров.

Причин для роста цен несколько. Во-первых, это связано с низким уровнем заполненности хранилищ из-за холодной зимы в прошлом году и жаркого лета. Также влияние оказывают ограничения со стороны основных поставщиков (в частности, «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину) и большой спрос на СПГ со стороны Азии.

Что касается «Северного потока-2», то он может быть запущен уже в ближайшее время. Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от оператора проекта подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС. Газ в первую ветку уже начали закачивать.