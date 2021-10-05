Биржевая цена на газ в Европе обновила исторический максимум и превысила 1300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Ранее во вторник, 5 октября, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1228,8 доллара за тысячу кубометров.

На этом фоне акции «Газпрома» побили абсолютный рекорд и превысили 380 рублей за штуку.

В этом году цены на газ в Европе показывают рекордный рост. Причин для роста цен несколько. Во-первых, это связано с низким уровнем заполненности хранилищ из-за холодной зимы в прошлом году и жаркого лета. Также влияние оказывают ограничения со стороны основных поставщиков, в частности, «Газпром» бронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину, и большой спрос на СПГ со стороны Азии.