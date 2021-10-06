Цене на газ предсказали дальнейший взлет

Цены на газ в Европе потенциально могут достичь двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Это РИА Новости предсказал портфельный управляющий УК ««Альфа-Капитал»» Эдуард Харин.

По его словам, такой рубеж не исключен, поскольку Европа сейчас вынуждена конкурировать с Азией за поставки свободных объемов газа. Он добавил, что стоимость газа тесно связана с тем, насколько предстоящая зима будет холоднее или теплее среднеисторических значений.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач также допустил, что нынешние цены на голубое топливо пока не подошли к пределу. Эксперт отметил, что отопительный сезон лишь начинается, а «оперативно и эффективно заместить газ довольно сложно, а по идеологическим причинам и вовсе невозможно». «Худшее (для потребителей в первую очередь), вероятно, еще впереди», — резюмировал он.

5 октября стоимость декабрьских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE вновь установила рекорд. В 15:26 по московскому времени они торговались по 1456 долларов за тысячу кубометров. После этого пять стран Евросоюза выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Совместное заявление подписали министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции. В документе предлагается расследовать функционирование европейского рынка газа, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны.

Позднее президент Сербии Александр Вучич назвал причиной энергетического кризиса в Европе недальновидность самих импортеров газа. Он отметил, что европейские страны в марте, когда все полагали, что выходят из главной волны коронавируса, хотели поднять свое производство с помощью дешевого газа, который уже был у них в хранилищах. Однако, использовав имевшиеся запасы, государства своевременно не подписали с Россией контракты на долгосрочные поставки.