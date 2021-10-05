Вучич рассказал о кризисе в Европе из-за проблем с контрактами на газ из России

Президент Сербии Александр Вучич назвал причиной энергетического кризиса в Европе то, что страны вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России. Об этом передает ТАСС.

По его словам, европейские страны в марте, когда все полагали, что выходят из главной волны коронавируса, хотели поднять свое производство с помощью дешевого газа, который уже был у них в хранилищах. Однако, использовав имевшиеся запасы, государства своевременно не подписали с Россией контракты на долгосрочные поставки газа, подчеркнул Вучич. Сербский лидер также добавил, что теперь Москва может оказывать влияние на цены на газ.

Ранее сообщалось, что США просили Россию и страны ОПЕК о помощи в связи с топливным кризисом. Согласно статье обозревателя газеты Express Кейт Уитфилд, Москва и государства ОПЕК отказали Вашингтону и не стали резко увеличивать добычу нефти, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители. Уитфилд считает, что данное решение приведет к растущему дефициту и другим проблемам.

